Elly Schlein imbarazzata dai suoi candidati? "Una segretaria non dice per chi vota"

In casa Pd c'è molta agitazione in vista delle elezioni europee. Tra candidati provenienti dalla società civile e visioni geopolitiche agli antipodi, la segretaria Elly Schlein ha cercato di rattoppare tutte le pezze del Nazareno. Ma non sempre è così facili tenere il piede in due scarpe. Come nel caso di Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire e neo candidato al Parlamento europeo tra le fila del Partito democratico. In particolare, hanno fatto scalpore le sue recenti dichiarazioni sulla Nato e sulla sua funzione strategica. "Abbiamo cambiato in peggio la Nato, sciogliamola e diamo vita a un nuovo sistema di difesa. Non si fa in un giorno, ma meglio aver chiaro che in un giorno solo, con questa Nato, si può precipitare nell’abisso scavato dalla guerra di Putin", aveva esternato.

Che ci sia un certo imbarazzo in casa dem lo ha certificato la stessa segretaria del Pd. Elly Schlein, ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora, è stata incalzata dalle domande dei conduttori che le hanno chiesto se alle europee voterà proprio per Tarquinio. "Io voto in un'altra circoscrizione e poi la segretaria non dice mai per chi vota. - ha dichiarato la dem - Ma voglio dire grazie a Tarquinio come a Cecilia Strada e Lucia Annunziata, portano argomenti importanti al dibattito, poi a me che sono la segretaria spetta fare la sintesi”. Certo, una segretaria non può esporsi e dire per chi, del suo partito, voterebbe. Eppure una risposta meno evasiva - qualcosa tipo: voterei tutti loro - avrebbe destato meno sospetti...

Esplode il Pd a pochi giorni dal voto: tutti contro tutti dopo le sparate di Tarquinio

"La campagna elettorale sta andando molto bene, stasera sono alla tappa numero 123, la stiamo portando dove la gente si aspetta da noi: nelle piazze, nelle strade, negli ospedali”, ha ricordato la Schlein. E, quando i due conduttori le hanno domandato se fosse molto stanca, ha subito risposto: "No, anzi lo sono meno di quando siamo partiti, la gente che incontro mi dà tanta energia”