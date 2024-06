Berlusconi commemorato al Senato? Sfregio grillino: "Fuori dall'aula"

Andrea Carrabino 12 giugno 2024 a

Oggi, mercoledì 12 giugno, ricorre il primo anniversario della morte di Silvio Berlusconi. E per ricordarlo, è prevista in Senato, dove lui stesso era stato eletto alle ultime elezioni politiche, una commemorazione istituzionale. Per l'occasione, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, interverrà in aula intorno alle 15:30. Il Partito Democratico, come anche gli altri gruppi, come previsto non prenderà la parola in uno schema concordato, che ricalca quanto avvenuto in Aula ieri, martedì 11 giugno, quando a commemorare Enrico Berlinguer sono stati il Pd e Avs. Ma non tutti i partiti saranno presenti.

Il Movimento Cinque Stelle, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, non parteciperà alla commemorazione di Silvio Berlusconi in Senato. Il partito guidato da Giuseppe Conte non è mai stato affine al pensiero politico del Cavaliere. Anzi: si può dire che sia nato proprio per contrastare il presidente di Forza Italia, oltre che il Partito democratico allora guidato da Matteo Renzi. Una dissonanza politica che si protrae anche dopo la morte. Soprattutto dopo l'exploit di Antonio Tajani alle scorse elezioni europee.

I grillini - e in particolare il loro leader Giuseppe Conte - sono sulla graticola dopo il crollo elettorale dello scorso weekend. E proprio l'ex avvocato del popolo è da molti indicato come il principale artefice della disfatta dei pentastellati. Sulla sua persona, infatti, sono arrivate diverse critiche da ex pilastri del Movimento Cinque Stelle, come Davide Casaleggio, Alessandro DI Battista e Luigi Di Maio. "Conte ha compiuto il capolavoro di far tornare il bipolarismo", ha dichiarato l'ex ministro grillino in un'intervista a La Stampa.