G7, la balla di Repubblica per infangare Meloni: "Via l'aborto dal dossier", arriva la smentita

Joe Biden è arrivato a Borgo Egnazia per il G7. Il presidente americano e ha scambiato un caloroso abbraccio con la premier Giorgia Meloni, che lo ha accolto nella sede del vertice. Si apre così il summit dei grandi della Terra a Borgo Egnazia in Puglia. Ma in queste ore che hanno preceduto il flash dei fotografi e il saluto istituzionale di Giorgia Meloni agli altri leader arrivati in Italia, qualcuno ha tentato di avvelenare i pozzi sostenendo tesi strampalate per attaccare proprio l'esecutivo. Tra questi, come sottolinea ilSecolo d'Italia, c'è Repubblica che parla di "fonti riservatissime" tedesche e francesi che avrebbero protestato per la mancanza del tema aborto nel documento finale previsto per il G7.

E così ecco che dalle parti di Repubblica raccolgono l'ennesima smentita che arriva da fonti di palazzo Chigi: "Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7".

Insomma l'ennesimo tentativo di sporcare l'immagine del governo e del premier proprio in un momento così importante come il G7 è fallito. Del resto Meloni si presenta a questo appuntamento col vento in poppa dopo il risultato delle Europee e soprattutto dopo più di due milioni e mezzo di preferenze arrivate proprio a "Giorgia". A quanto pare qualche giornalone non ha ancora smesso di rosicare...