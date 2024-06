Avs, uno choc: dove ha fatto il botto alle Europee, la provincia più rosso-verde d'Italia

13 giugno 2024 a

a

a

Dopo l'esito straordinario delle ultime elezioni europee, Avs può certamente festeggiare. La formazione politica che unisce la Sinistra di Nicola Fratoianni e i Verdi di Angelo Bonelli è andata ampiamente oltre le aspettative: è riuscita sia a conquistare il 6,8% dei voti degli elettori sia a eleggere Ilaria Salis all'Europarlamento. Un risultato di tutto rispetto, raggiunto anche grazie alle tante, tantissime preferenze ottenute proprio dall'ex insegnante, che al momento si trova ancora ai domiciliari a Budapest, in Ungheria. Avs è diventata così la terza forza politica più votata del centrosinistra. Dietro solo al lontanissimo Partito democratico (24,1%) e al Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 9,99% dei consensi.

Che Iliaria Salis riuscisse a farsi eleggere a Bruxelles lo pensavano tutti gli analisti. Che Alleanza Verdi e Sinistra fosse invece il partito più votato a Bolzano era francamente impronosticabile. Con il 15,8% delle preferenze - nove punti percentuali in più rispetto alla media nazionale - Brigitte Foppa ha letteralmente trascinato Avs, trasformando Bolzano nella provincia più rosso-verde d'Italia. Come riporta il Domani, la consigliera provinciale ha passato una vita tra le fila dei Verdi. E, nonostante non sia riuscita a conquistare un seggio per Bruxelles, ha fatto volare il suo partito, che si è piazzato al secondo posto dietro al Ppst, il Partito popolare sudtirolese.

Lei non sa chi sono io! Ilaria Salis, il casellario giudiziale: tutte le condanne, chi è davvero la neo-eletta

"Un risultato sensazionale, uno dei migliori in Europa", ha commentato Brigitte Foppa pur non nascondendo l’amarezza per non essere stata eletta, essendo arrivata terza nel Nord-Est (Avs ha conquistato un solo seggio).