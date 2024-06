Arianna Meloni, "orgoglio mio, speranza nostra": il dolce messaggio per la sorella

14 giugno 2024 a

"Orgoglio mio, speranza nostra! Sei grande, sei tutti noi, sei il mio cuore sorella mia! #G7 Italia": Arianna Meloni lo ha scritto in un post su Instagram a proposito della sorella, la premier, impegnata con i grandi della Terra nel vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. La presidente del Consiglio ha accolto ieri in Italia il premier canadese Justin Trudeau, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier giapponese Fumio Kishida, il primo ministro inglese Rishi Sunak, il presidente Usa Joe Biden e i due rappresentanti dell'Ue, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

A corredo del suo post, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia, ha pubblicato due scatti: una in cui la presidente del Consiglio appare sorridente mentre attende i leader del G7 e un'altra in cui la premier è stata immortalata per la tradizionale "foto di famiglia" insieme ai suoi ospiti. Tra i partecipanti del vertice anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a cui nel corso della prima giornata di lavori sono stati garantiti 50 miliardi di dollari in prestiti derivanti dai fondi russi congelati; e Papa Francesco. In quest'ultimo caso, si tratta della prima volta di un Pontefice al G7.