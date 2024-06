Ilaria Salis, la foto della festicciola sui social: "Comunicazione? Nessuna esigenza mediatica"

17 giugno 2024 a

Dopo più di 176mila preferenze ottenute, Ilaria Salis ha fatto ritorno nel nostro Paese. Sabato 15 giugno la neo eurodeputata eletta tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra è arrivata nell’abitazione dei genitori a Monza dopo 16 mesi e 3 giorni di esilio ungherese. Lì ha potuto riabbracciare il papà Roberto, che l'ha sostituita al primo evento organizzata da Avs perché, a detta del padre, era troppo provata dal viaggio. "Ilaria è stremata, molto stanca e molto provata, ha avuto un periodo di carcerazione molto intenso e ha subìto le torture che sapete tutti. Per questo avrà bisogno di un periodo di riposo", aveva spiegato l'ingegnere. E ora l'ex supplente può finalmente concedersi una settimana di ferie dalla politica.

Intanto Ilaria ha potuto festeggiare insieme ad amici e parenti la prima serata da donna libera. "È indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite - scrive la Salis sul suo profilo Instagram -. Questa settimana voglio dedicarmi anzitutto a questo e inizierò a prepararmi con serietà e determinazione per questa nuova avventura. Sarò all’altezza della grande fiducia che mi avete dato. In questo momento - ha poi aggiunto - la mia comunicazione non sarà scandita da tempi ed esigenze mediatiche. Ci sentiamo a breve!".

Lunedì 17 giugno Ilaria Salis festeggerà nella sua Monza insieme ad amici e parenti i suoi 40 anni e, come ha ricordato il papà Roberto, "sarà una festa doppia visto che dobbiamo festeggiare anche i 39". Un anno fa, infatti, l’attivista era detenuta in carcere a mille chilometri da casa sua.