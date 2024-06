Ballottaggi, al seggio con una capra: sconcerto a Lecce

Roberto Tortora 24 giugno 2024 a

a

a

Il ballottaggio per le elezioni amministrative in Puglia, che riguarda otto comuni, deve ancora emettere il proprio verdetto, con le urne che sono tornate ad aprirsi stamattina e che consentiranno il voto fino alle 15. Tra le città coinvolte, le due maggiori della regione, il capoluogo Bari e Lecce, dove finora c’è stata un’affluenza del 45,75%, decisamente più bassa rispetto al 57,07% del primo turno.

Tra quelli che sono andati a votare, però, c’è un ragazzo che ha raccolto l’attenzione di tutti. Bisognoso di compagnia, infatti, ha pensato bene di recarsi al seggio in compagni di… una pecora! Un episodio bizzarro e singolare accaduto all’Istituto Scolastico Quinto Ennio della città salentina. La pecora, non avente diritto al voto evidentemente, ha atteso pazientemente il suo padrone, mentre si nascondeva dietro la tendina della cabina elettorale ed esprimeva la propria preferenza tra i due candidati sindaco, Carlo Salvemini, rappresentante del centrosinistra e Adriana Poli Bortone, volto del centrodestra.

Affluenza in drastico calo ai ballottaggi: in quanti sono andati a votare

Al termine dell’operazione, il giovane ha ripreso con sè l’animale ed è tornato a casa. Il video di questo singolare episodio, girato dai presenti al seggio colti di sorpresa ovviamente, ha spopolato subito sui social e c’è chi si è divertito a commentare, come questo utente che scrive: Vabbé, con tutti gli elettori che vanno a votare seguendo ‘cattivi pastori’, una vera pecora ci sta’”. Un altro, invece, ha ironizzato così: Beh, si sa che, quando si tratta di andare a votare, siamo un popolo di pecoroni”. C’è anche chi ha apprezzato, come la signora Angelica che commenta piacevolmente sorpresa: “Ma è una cosa carinissima”. Un ultimo, infine, immagina il discorso dell’animale: “Oh, mi avevi promesso che mi portavi fuori! Hai finito? Ti muovi?". Speriamo soltanto che la pecora non abbia influenzato il voto dell’elettore.