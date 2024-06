Montecatini Terme, beffa clamorosa al ballottaggio: per quanti voti vince la sinistra

24 giugno 2024 a

Per soli otto voti di differenza il centrosinistra riesce a strappare la città di Montecatini Terme (Pistoia) al centrodestra: Claudio Del Rosso (Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Azione/Repubblicani e una lista civica), con 3.499 voti (50,06%) supera infatti il sindaco uscente Luca Baroncini, segretario generale della Lega in Toscana (sostenuto da tutti i partiti della coalizione di centrodestra e da una lista civica). Anche il primo turno si era deciso per pochissimo: in quel caso Del Rosso si era classificato secondo (27,23%), con soli dieci voti di vantaggio sul candidato centrista Edoardo Fanucci, mentre Baroncini conduceva col 33,68%.

"Mi ha appena chiamato Luca Baroncini per complimentarsi del risultato - ha scritto Claudio Del Rossi sul suo profilo su Facebook -, lo ringrazio per la lealtà e la correttezza. Abbiamo un giorno per essere felici e tutto il resto del tempo per stare preoccupati. Ringrazio - ha poi aggiunto - chi mi ha sostenuto dal primo minuto chi c'era quando pioveva forte, state pronti ci sarà ancora bisogno di voi, chi c'era senza apparire, chi ci ha creduto e non ha mollato mai".

Claudio Del Rosso, 54 anni, di professione fa l’avvocato. Al primo turno il neo sindaco di Montecatini Terme era stato ammesso al ballottaggio col 27,23% dei voti, appena 10 in più rispetto al candidato Edoardo Fanucci (ex parlamentare del Pd, poi transitato in Italia Viva e alla testa di una serie di liste civiche). Luca Baroncini al primo turno aveva ottenuto invece il 33,68% dei voti.