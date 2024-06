Ilaria Salis, presidio di FdI a Milano contro l'eurodeputata di Avs: "La casa a chi ha bisogno"

28 giugno 2024 a

Le vicende giudiziarie che hanno visto come protagonista Ilaria Salis sono diventate oggetto di dibattito sia nei salotti televisivi italiani sia nel Parlamento. La neo eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra ha occupato abusivamente un alloggio popolare milanese, accumulando con l'Aler un debito di 90mila euro. Cifra che la stessa ex insegnante non intende restituire. Le forze politiche di maggioranza hanno attaccato sia la Salis sia Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per averla candidata a Bruxelles. Soprattutto dopo che il segretario di Sinistra italiana è corso in difesa della sua nuova compagna di partito. E ora Fratelli d'Italia è pronta a scendere in piazza per chiedere che Salis saldi il suo debito.

Oggi, venerdì 28 giugno, dalle ore 17 i militanti e i simpatizzanti di Gioventù Nazionale Milano, insieme al coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Milano, saranno in corso Magenta 59, nelle vicinanze della sede milanese del Parlamento Europeo. L'obiettivo è partecipare a un presidio a tutela della legalità, di chi ha realmente bisogno degli alloggi popolari e contro ogni loro strumentalizzazione politica e mediatica. I militanti di Gioventù Nazionale Milano hanno realizzato e mostreranno lo striscione "La casa a chi ha bisogno" / "SALIS paga!", slogan che riassume le ragioni del presidio.

"L'edilizia popolare è un compito fondamentale di ogni amministrazione pubblica che voglia dirsi tale, sottrarre un alloggio, di cui altri hanno vera necessità, per ragioni di visibilità politica e mediatica è un gesto che ci fa rabbrividire", fanno sapere gli organizzatori del presidio milanese.