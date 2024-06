Fratoianni e Sinistra italiana: "Inps ha chiesto 73mila euro per occupazione abusiva"

28 giugno 2024 a

A quanto pare è un vizio di partito. Anche Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni ha debiti arretrati per occupazione abusiva. Come riporta Open, la faccenda nasce dal bilancio di Sinistra Italiana che avrebbe in pancia questo piccolo problemino legato a un contenzioso con Inps. "Fra le passività del patrimonio emerge la cifra di 73.187 euro, pari a quella di un contenzioso promosso dall’Inps 'a fronte di una asserita occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’istituto da parte di un circolo territoriale'. Secondo quanto appurato da Open l’occupazione abusiva contestata risale al 2016, quando il partito si chiamava ancora Sel ma aveva già Fratoianni come coordinatore nazionale", riporta il sito diretto da Franco Bechis.

Va ricordato poi che nel 2018 Sel si è sciolto ed è confluito all'interno di Sinistra italiana. E come accade in questi casi il partito morente ha portato in dono tutte le beghe economiche e legali come l'occupazione di un immobile abusivo. Inoltre sempre dal bilancio emergono 26.864 euro di multe per affissione abusiva di manifesti di propaganda politica. Insomma, sempre secondo quanto riportato da Open, lo stesso Fratoianni dovrebbe spiegare questa presunta criticità che riguarda il suo partito. Una strana coincidenza che lega il leader alla sua allieva prediletta: Ilaria Salis.