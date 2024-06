Fanpage, Donzelli: "Nessun altro è stato spiato con simili modalità per mesi"

28 giugno 2024 a

"Prendo atto che da oggi è possibile infiltrarsi nei partiti politici e nei sindacati, riprendere le riunioni e pubblicarle discrezionalmente. Prendo atto che questa è una nuova frontiera dello scontro politico", ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando l’inchiesta di Fanpage al termine della riunione del Consiglio europeo. "Si tratta di uno strumento che si potrà utilizzare a 360 gradi", ha aggiunto la premier sottolineando che "infiltrarsi nelle riunioni dei partiti politici è un metodo da regime". Parole che hanno innescato la risposta del sito: "Questo passaggio, che la presidente del Consiglio ripeterà più volte con enfasi crescente è una balla. Il metodo undercover lo abbiamo già usato diverse volte per documentare le attività di altre formazioni politiche. Sorpresa, principalmente per il Pd e la poca trasparenza nelle primarie. (...) Allora, evidentemente gli esponenti di FdI non avevano trovato nulla da obiettare".

Ma a replicare e a ristabilire come stanno le cose c'ha pensato Giovanni Donzelli che smaschera il gioco sporco riservato solo a FdI: "Fanpage mente quando dice di avere utilizzato lo stesso metodo adottato con Gioventù nazionale anche con altre formazioni politiche e, soprattutto, con il Partito democratico. Questa è una bugia. Non ci risulta che ad altre formazioni politiche, precedentemente toccate dalle loro inchieste, sia stato riservato lo stesso trattamento. Nessun altro è stato spiato con simili modalità per mesi e mesi da un soggetto che si è nascosto dietro false generalità e che ha conquistato con l'inganno la fiducia di minorenni e ventenni. La stragrande maggioranza dei giovani spiati non ha alcun ruolo: non sono quindi soggetti di pubblico interesse. Sono stati lo stesso osservati e ripresi a loro insaputa, anche al di fuori dell'attività politica, per poi darli in pasto alla gogna dei media e all'odio dei social. Quello che è accaduto con Gioventù nazionale è una cosa che non ha precedenti".