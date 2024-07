Francia, la sinistra italiana esulta: "Dedicato a Meloni e Salvini". Ma non hanno vinto loro...

07 luglio 2024 a





Vince il nuovo fronte popolare in Francia? La sinistra in Italia esulta come se a trionfare fossero stati loro. Un euforico Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra si è messo addirittura a "cantare" la Marsigliese: "‘Allons enfants de la Patrie/Le jour de gloire est arrivé!/Contre nous de la tyrannie’. Questo è dedicato a Meloni e Salvini! Il grande risultato rosso-verde di NFP in Francia. Uniti si vince, avanti in Italia per un’alleanza democratica, antifascista, progressista ed ecologista", ha scritto su X. Non da meno il leader di SI, Nicola Fratoianni, che pure ha mostrato un certo entusiasmo: "In Francia il Nuovo Fronte Popolare vince le elezioni e salva la Repubblica dall'assalto dell'estrema destra. Intanto per stasera è una bellissima notizia. E anche una indicazione di speranza".

"Risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione. La destra si può' battere", ha detto invece la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Poi, sempre nel Pd, Lia Quartapelle, vicepresidente della commissione Esteri della Camera, ha tirato in ballo perfino la presidente del Consiglio: "Evviva la Francia! Guardando i risultati, Meloni ha di che riflettere". Il senatore dem Filippo Sensi ha parlato di coraggio e sui social ha scritto: "Ha vinto la paura. La scommessa di Macron si è rivelata vincente. Il cordone sanitario nei confronti della peggiore destra europea ha funzionato. Grande mobilitazione e affluenza. A Palazzo Chigi qualcuno sta brindando".

Il "cordone sanitario" può far crollare la Francia. Mercati: Macron, mossa "suicida"?

Grande entusiasmo anche da parte di Anna Ascani, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera: "Il Fronte repubblicano francese ferma l'onda nera della destra estrema. Una bella notizia per la Francia e per l'Europa!". Mentre Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, su X ha scritto: "Il Risentimento Nazionale non passa. In Francia, in Europa". Soddisfatto per i risultati francesi pure il commissario europeo nonché esponente dem di spicco Paolo Gentiloni, che si è limitato a un "Vive la Republique!" sui social. Accanto a queste parole, una bandierina europea e una francese.

E ancora, alla festa immotivata partecipa anche il leader M5s, Giuseppe Conte: "La grande partecipazione del popolo francese premia la proposta popolare e progressista di chi non ha mai avuto dubbi sulla pace, sulla difesa dei diritti sociali e sulla tutela dei piu' fragili. Un segnale di spinta democratica che oggi parla all'Europa intera", tromboneggia sui social. Menzione speciale per Andrea Orlando, i cui toni sono da stadio: "Grazie ai francesi fermati i fascisti. La parola socialismo provoca le convulsioni solo in Italia. Eppure è la via", spara l'ex ministro del Lavoro.