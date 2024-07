Perché la destra italiana è l'unica che vince in Europa

09 luglio 2024 a

L’unica destra che governa una grande nazione europea è in Italia. Il crollo dei Tories in Inghilterra e la sconfitta del Rassemblement National in Francia fanno del caso italiano un «unicum» sul piano della formula e della leadership. Roma oggi è un fattore di stabilità in Europa e nel G7. Facciamo un giro d’orizzonte. Per sapere, per capire, per uscire dalla demagogia della nostra sinistra strapaesana. Tre tappe, una conferma del buon momento politico che vive l’Italia. (...)