Roberto Gualtieri contestato sbrocca e rischia grosso: "Di cosa vi lamentate?"

Un sindaco impopolare, Roberto Gualtieri. E infatti contestato dai cittadini di Roma. Le immagini si riferiscono a un sopralluogo del primo cittadino in via Ottaviano: dietro a una rete metallica negozianti e cittadini esasperati per la lunghezza dei lavori e i disagi che ne derivano. Chiedono a Gualtieri di "sporcarsi le scarpe" e gli ricordano come "i suoi collaboratori ci avevano detto che il primo tratto sarebbe finito il 30 maggio".

Già, i tempi dei lavori si stanno allungando a dismisura: la riqualificazione di via Ottaviano sta diventando un calvario. E nel video - registrato il 17 luglio ma che ha iniziato a circolare il giorno successivo - ecco la contestazione: "I suoi collaboratori, erano in 15 qui, sono venuti a dirci che il primo tratto sarebbe finito il 30 maggio. Si faccia raccontare le cose come stanno", urla un commerciante. E Gualtieri risponde a muso duro: "Ma chi ve l'ha detta questa cosa?".

Insomma, alta tensione. Un altro cittadino grida: "Ho fatto l'errore di votarla, me ne pento amaramente". E ancora: "L'altro giorno hanno fatto delle prove, è uscita tutta la sabbia, l'hanno lasciata qui. E ci sono i sorci giorno e notte". Ma il sindaco non arretra, anzi rilancia: "Io non ho mai visto uno a cui rifanno la strada davanti a spese nostre (del Comune, ndr) lamentarsi...". Frase un poco infelice e che accende ulterioremente gli animi, tanto che Gualtieri è costretto a confrontarsi, un faccia a faccia con i suoi contestatori testimoniato da un secondo vidoe: Abbiamo deciso di fare bella questa via, che era brutta. E sperimentiamo il modello più bello che si possa fare a Roma. Il cantiere doveva iniziare a fine febbraio e così è stato, doveva finire a fine ottobre e così sarà. Il crono programma c'è, è affisso". Spiegazione che però, non c'è neppure bisogno di sottolinearlo, non convince affatto i romani infuriati. Tanto che Gualtieri, indefesso, chiosa: "Se lamentano pure... je stamo a fa' la cosa più bella de Roma". Sarà...