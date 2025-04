Roma, suona l'It-Alert: ansia per i fedeli in Vaticano. Cosa è successo

La Santa Sede spiega in un messaggio su Telegram che "la Basilica di San Pietro, come precedentemente comunicato, resterà aperta fino alle ore 19:00 . Attorno alle 18:00, tuttavia, terminerà l'accesso alla fila, per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi si mette in fila di accedere alla Basilica".

Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17 , mentre la Basilica alle 18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi.

L'Alert, però, ha messo in allarme i tantissimi fedeli presenti a San Pietro. "Ho ricevuto l’alert mentre ero in piazza e ho pensato: ‘È finita’. Poi, leggendo il messaggio, mi sono tranquillizzato, ma per quei secondi ho sudato freddo", "I telefoni sono suonati tutti insieme, io volevo scappare, poi ho pensato che forse non era una buona idea…", "Abbiamo subito capito si trattasse di un segnale di pericolo perché anche in Messico abbiamo un sistema simile. Il telefono ha vibrato e suonato nella mia tasca: sono stata presa di sorpresa e credo di aver fatto anche un piccolo urlo di sorpresa. Però tutto bene grazie a Dio", "Mi sono sentito al sicuro nonostante il suono. Abbiamo visto il messaggio al volo perché poi si è subito cancellato, ma comunque è stata una dimostrazione che la sicurezza funziona".