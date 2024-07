Carlo Calenda contro Renzi: "Fai ridere, alleati anche con nazisti e leninisti"

19 luglio 2024 a

a

a

Non gli è proprio andata giù a Carlo Calenda l'apertura di Matteo Renzi a Elly Schlein e Giuseppe Conte.Nel corso di un'intervista a RTL 102.5 il leader di Azione ha tuonato contro il leader di Italia Viva, "non è il nostro percorso". Per Calenda, Renzi "fa ridere, ho iniziato la legislatura con Renzi che diceva di voler fare il partito dei liberaldemocratici, faceva votare Ignazio La Russa nella prima sessione del Senato, poi si proclamava erede di Silvio Berlusconi, poi andava con Emma Bonino e, subito dopo le elezioni politiche, diceva che va bene con i 5 Stelle. Questo è il modo di fare politica di Matteo", spara ad alzo zero.

Per Calenda si tratta di "una persona intelligente e abile, ma se deve allearsi con i nazisti dell'Illinois o con i marxisti-leninisti, lo fa", ha tuonato. Quindi ha aggiunto come la priorità sia "cercare di fare ciò che riteniamo utile per il Paese. Io credo - ha continuato- che l'Italia stia collassando e non riesca a produrre nulla. Su sanità, salari e scuola, che sono i temi fondamentali, è prigioniera di uno scontro fra destra e sinistra. Quello che gli italiani vedono tutti i giorni è una finzione, che serve a mantenere meno della metà degli elettori che va a votare senza produrre nulla. Noi siamo nati per cercare di cambiare questa situazione, altrimenti il Paese non si salva”.

"Abbiamo un obbligo, alleanza con Schlein e Conte": Renzi esce allo scoperto, l'ultima clamorosa piroetta

Sembrano davvero lontani i tempi in cui Renzi e Calenda in nome del Terzo Polo sembravano andare d'amore e d'accordo. Per il leader di Italia Viva l'aria è cambiata e messi via i vecchi rancori ora apre le porte ai suoi avversari di sempre in quanto "alle prossime politiche l'unica possibilità per cambaire rispetto al governo Meloni e Salvini è costruire un centro sinistra che costruisca un patto di governo puntuale, sui temi programmatici". Per Renzi il Pd alla guida di Elly Schlein dice che "che contano i voti e non i veti, a differenza di ciò che diceva il Pd del 2022", ha spiegato Renzi nella sua Enews di oggi. Insomma, è proprio vero. Per Renzi "ora si chiude un ciclo e si apre una storia nuova". Intanto, l'Assemblea Nazionale di Iv "è già convocata per la fine di settembre, prima che si chiuda la campagna di tesseramento".