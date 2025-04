Giorgia Meloni, parole pesanti: "Storico incontro Trump-Zelensky"

Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo italiano dopo il faccia a faccia con il presidente Usa e il breve colloquio con Ursula von der Leyen . Il presidente della Commissione europea e la leader di Fratelli d'Italia hanno discusso brevemente di questioni europee, con la promessa di approfondire i temi in un incontro futuro. Ma non finisce qui. Nel pomeriggio, per pranzo, la premier ha incontrato il presidente argentino Javier Milei.

È Giorgia Meloni la regista dei numerosi incontri tra i big mondiali che si sono riuniti in occasione dei funerali di Papa Francesco . Prima e dopo l'ultimo saluto, la premier non ha perso di vista il presente. E se con Donald Trump , visto anche il recentissimo faccia a faccia, si sono scambiati qualche parola e segno di stima, Volodymyr Zelensky è stato invece chiamato a Palazzo Chigi.

"Vedere Donald Trump e Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del 'Papa della pace' ha un significato enorme", ha detto Meloni in una dichiarazione a La Repubblica. D'altronde, il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, ha parlato di una discussione "molto produttiva", mentre Zelensky, ringraziando il tycoon su X, ha dichiarato che si è trattato di un incontro "molto simbolico che ha il potenziale per diventare storico, se raggiungeremo risultati congiunti". Il leader ucraino ha quindi ribadito la necessità di un "cessate il fuoco completo e incondizionato e di una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un'altra guerra". Il colloquio tra i due segue l'"offerta finale" presentata la scorsa settimana da Trump a Ucraina e Russia per mettere fine alla guerra che prevede il riconoscimento statunitense della Crimea come parte della Russia e il riconoscimento 'de facto' dell'autorità russa sulle aree occupate.

Insomma, la palla ora passa a Putin. La stessa Meloni, nel corso del colloquio con il presidente ucraino, "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace".