25 aprile, il Pd insultato in piazza e Schlein esulta pure

Milano, avamposto settentrionale di Islamabad, 25 aprile, ore 12.45. Ferventi difensori della Costituzione italiana sventolano bandiere della Palestina e accerchiano un camioncino bianco su cui è issato un grande cartello col simbolo del Pd, sezione “Milano metropolitana”. «Ver-go-gna, ver-go-gna!», «As-sas-si-ni!», «Siete peggio dei fascisti!», «State con Israele, fate schifo!». L’esercito è formato da appartenenti a centri sociali e contestatori solitari, immigrati di seconda e terza generazione. Il muezzin, un giovanotto italico con kefiah e megafono, da un furgoncino aperto sul retro – anche questo bianco ma tappezzato di vessilli rosso-bianco-nero-verdi – guida la rivolta: «Come cazzo fate a dire la parola “resistenza” e a guardarvi allo specchio?». E ancora: «Sciacalli!»; «Gaza libera, Palestina libera!». Sulla fiancata del furgoncino è affisso uno striscione con la scritta “Gloria alla Resistenza fino alla liberazione”. Il testo è tradotto in arabo. Mancano ancora un paio d’ore all’inizio ufficiale delle celebrazioni.

L’aria è già pregna dell’odore di sigarette truccate. Idem, come da copione, volevano intestarsi la giornata contro le camicie nere. Il canovaccio è andato a rotoli: oltre alle elezioni ora il Pd targato Schlein perde pure la festa della Liberazione. Non era facile. Elly arriva trafelata da Marzabotto, nel Bolognese, dove in mattinata ha iniziato la sua strenua giornata partigiana. La segretaria sfoggia una camicia vinaccia su cui l’armocromista ha piazzato un’enorme giacca blu. Le dimensioni ricordano quelle dell’abbigliamento del ragionier Filini che si era presentato nella villa in collina dei conti Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare con un micidiale frac preso in affitto: Filini sembrava un mutilato. Fantozzi, narrava sempre la voce fuori campo, praticamente era in bermuda. Torniamo a Milano. Elly, per tentare di recuperare lo smacco delle contestazioni, prova a giocarsi la carta della supercazzola, arte in cui eccelle: «Il nostro impegno quotidiano anche oggi in mezzo a tutte queste persone è continuare ad attuare quella meravigliosa Costituzione e pensare a chi ancora oggi si vede negate troppe libertà dal punto di vista dei salari, della dignità, della sicurezza sul lavoro, della cura delle persone. La Costituzione è ancora il nostro faro e va attuata fino in fondo». Ma in fondo dove? La capodem prende fiato e riparte: «È la festa che ci consente tutte le altre. Viva l’Italia antifascista». Dalla claque strappa degli applausi.