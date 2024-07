Mattia Santori sconcertante, "tutti i a farsi le canne in piazza?". Prende la domanda sul serio (e risponde così)

23 luglio 2024 a

a

a

Sconcerto per l'ex sardina Mattia Santori, ormai parte della squadra di Matteo Lepore, sindaco di Bologna: riveste infatti la carica di consigliere comunale con delega al Turismo. Insomma, un piddino fatto e finito.

Ma ora il sardina torna a stupire. La ragione? Come si presenta in collegamento con etvrete7, emittente televisiva emiliana: eccolo con i capelli biondo platino, addio insomma ai lunghi riccioli.

Nell'intervista si parla dei prossimi eventi sportivi che interesseranno la città: "Come destinazione abbiamo dimostrato di saper gestire e sfruttare gli eventi internazionali a livello sportivo, abbiamo un'interlocuzione in corso con la società perché sappiamo che già da settembre c'è un Bologna da portare in giro per l'Europa e l'Europa che viene a Bologna - ricorda Santori riferendosi alla storica qualificazione in Champions della squadra guidata da Thiago Motta, poi passato alla Juventus -. E sappiamo che solo i tifosi che vengono a seguire le proprie squadre rappresentano numeri da grandi eventi sportivi. E di sicuro ce ne saranno quattro, faremo la nostra parte", assicura il biondissimo Santori.

"C'è qualche spunto? Qualcosa di concreto?", gli chiede l'intervistatore. "Ancora no, siamo in interlocuzione, usciremo col programma quando lo avremo", risponde il sardina. E a quel punto, ecco che sempre l'intervistatore lo dileggia: "Per esempio se venisse una squadra olandese con tutti i ragazzi che si fanno delle canne in piazza, una grande serra... sarebbe interessante come inclusività... scherzo", afferma riferendosi alle numerose iniziative di Santori a favore della cannabis. Ma il sardina, incredibilmente, prende la domanda sul serio. E risponde: "Come Coppa Davis, quando sappiamo quali squadre arrivano ci muoviamo sul mercato di riferimento e la stessa cosa faremo sul calcio", conclude. Un botta e risposta surreale e spiazzante.