Parigi 2024, Roberto Vannacci contro l'Ultima Cena blasfema: "Vergognosa e carnevalesca"

L'Ultima Cena in salsa queer andata in scena durante la cerimonia di Parigi 2024 non è andato giù a tanti. Soprattutto ai fedeli di religione islamica che hanno ravvisato della blasfemia nella versione del capolavoro artistico firmato da Leonardo Da Vinci. Tra questi c'è anche il generale Roberto Vannacci che, sui suoi profili social, ha voluto manifestare tutto il proprio disappunto postando una foto della locandina dei Giochi di Parigi del 1924. "Proprio uguale alla vergognosa e carnevalesca inaugurazione di ieri - ha commentato l'europarlamentare della Lega su Faceebook -. Riappropriamoci dei nostri valori e della nostra identità".

Dello stesso avviso anche il segretario del Carroccio Matteo Salvini, che su X ha commentato: "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi". Sulla stessa linea anche Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia: "Mi è piaciuta molto la cerimonia del Gay Pride. Sapete quando è prevista quella delle Olimpiadi?".

La condanna nei confronti della rivisitazione dell'Ultima Cena è arrivata anche da esponenti politici dell'opposizione. "'La parodia dell'Ultima Cena messa in scena durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi è inaccettabile - ha scritto sui social la portavoce di Azione Mariastella Gelmini -. Un'offesa alle radici cristiane dell'Europa ed è ancora più grave il fatto che sia avvenuta in un contesto in cui dovrebbero prevalere i valori dell'amicizia e del rispetto. Se gli organizzatori pensavano di stupire il mondo, hanno fallito. Una provocazione - ha poi aggiunto - di cui avremmo fatto volentieri a meno''.