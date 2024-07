Il sondaggio della Ghisleri? Gli italiani e la politica: l'estate del nostro scontento

Daniele Capezzone 30 luglio 2024 a

Fossimo nei panni anche solo dell’ultimo dei consiglieri di uno qualsiasi tra i leader politici di maggioranza e di opposizione, suggeriremmo ai rispettivi capi di stamparsi e leggersi bene – prima, durante e dopo le vacanze – la pagina 19 di ieri della Stampa di Torino, dove è stata relegata, pur richiamata in prima pagina, un’importantissima analisi di Alessandra Ghisleri: ben più di una rilevazione demoscopica, in questo caso, ma una vera e propria sonda calata nelle viscere del paese. Il consenso per i partiti? I dati risultano sostanzialmente stabili rispetto alle Europee: giusto qualche decimale al rialzo o al ribasso, quindi variazioni impercettibili, con una maggioranza di centrodestra che resta decisamente salda. E però, astraendo dalle intenzioni di voto, quel che emerge è un’estate di spaesamento e scontentezza. Domanda chiave della ricerca: «Rispetto ai prossimi mesi, pensando alla situazione economica della sua famiglia, lei si sente ottimista o pessimista?». (...)