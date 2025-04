Supermedia, il sondaggio-stronca Pd a ridosso del 25 aprile

Di consueto, ogni giovedì, ecco la Supermedia. Il sondaggio di giovedì 24 aprile mostra dati che però non sono particolarmente "solidi". A spiegarne il motivo proprio chi lo ha realizzato. Stando ad Agi/Youtrend il motivo risiede nel fatto che i numeri arrivano in coincidenza con le festività pasquali. A ogni modo, per tutti i tre istituti considerati (Ixè, Swg e Tecné), emerge una tendenza: il calo del Pd e una alla crescita di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e del Movimento 5 Stelle.

Tornando ai numeri, ecco quelli della settimana. Fratelli d'Italia è sempre in testa. Il partito di Giorgia Meloni si piazza al 29,5 per cento, registrando un +0,1. Secondo posto per il Pd. I dem calano al 21,8 (-0,6). Seguono i pentastellati col 12,5 (+0,5). Tornando al centrodestra ecco Forza Italia al 9,6 per cento (+0,1) e la Lega all'8,7 (+0,1). Insomma, i partiti maggiori nell'area di governo guadagnano tutti.