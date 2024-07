Rai, l'autore insulta Meloni e la figlia Ginevra? La vergogna della sinistra: tutti muti

30 luglio 2024 a

a

a

"Un commento vergognoso e di una violenza gratuita": così il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, membro della commissione Vigilanza Rai, ha definito il post di Riccardo Cassini, autore della trasmissione Affari Tuoi, contro la premier Giorgia Meloni. L'autore di viale Mazzini, infatti, ha commentato il viaggio a Pechino del presidente del Consiglio scrivendo sui social: "La mamma dei fascisti è sempre in Cina". "Una battuta che non fa ridere - ha proseguito Speranzon - considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che certamente non merita tale brutalità. La deriva ideologica di alcuni autori e giornalisti del servizio pubblico è pericolosa e va fermata. Altro che Tele Meloni".

Nessun commento, almeno per ora, da parte della sinistra, che a quanto pare non ha ritenuto né di condannare le parole di Cassini né di esprimere solidarietà alla Meloni. A tal proposito, il senatore meloniano Marco Lisei ha sollecitato l'intervento della presidente della Commissione di Vigilanza della Rai, Barbara Floridia del M5s: "Lei è sempre molto loquace quando si tratta di utilizzare la sua carica istituzionale per fare polemica politica, ma è troppo latitante quando invece si tratta di essere figura di garanzia. Un doppio standard tipico della sinistra. Floridia condanni e stigmatizzi senza se e senza ma il post dell’autore Rai Cassini contro la premier Meloni, è un post vergognoso e carico di livore ideologico che davvero non merita alcuna scusante”.

Duro anche il giudizio di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia: "Ora trascinare anche i bambini in quella che, venendo da sinistra, evidentemente sarà definita legittima ironia, ci pare una pessima caduta di stile". E ancora: "Pertanto se sei di sinistra puoi prendertela con la mamma, con i bambini e dire quello che ti pare. Se a ruoli invertiti fosse stata fatta la stessa cosa nei confronti di una donna della sinistra saremmo già allo sciopero generale e alla 'insurrezione' contro la televisione occupata dal centrodestra. Che pena. Che squallore questi pagatissimi autori Rai, sempre intenti a denigrare, seminare odio e ad aggredire anche i bambini".

Quanto successo stride con la narrazione dell'esistenza di una tv soggetta al potere della destra. Proprio su questo si è soffermato Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia: "L'autore Rai Riccardo Cassini vomita fiele nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni". Poi ha aggiunto: "A parte l'autorevole conferma indiretta dell'originale e intramontabile adagio che reciterebbe che la mamma dei cretini è sempre incinta, qualcuno ancora oserà parlare di Telemeloni, quando 'professionisti' del servizio pubblico si lasciano andare a tali disonorevoli propalazioni frutto di odio e livore?".