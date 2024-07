Fassino, "io ferito, resta l'amarezza": lo sfogo dopo il profumo-gate

31 luglio 2024 a

a

a

"Resta l'amarezza per l'aggressività, che mi ha molto ferito, con cui è stata trattata la vicenda": così Piero Fassino, deputato del Partito Democratico, ha commentato in una nota le reazioni alle accuse mosse nei suoi confronti nei mesi scorsi. Accuse relative al presunto furto di un profumo. "Sull'episodio occorsomi il 15 aprile scorso al Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino - si legge nella nota del dem - i miei avvocati hanno già chiarito, anche nel merito, il significato del ricorso all'articolo 162-ter, quale istituto previsto dalla legge".

"Tutta la mia vita - ha proseguito Fassino - fa fede della onestà della mia coscienza. E chiunque mi abbia conosciuto può testimoniare della assoluta correttezza e buona fede a cui ho sempre ispirato i miei comportamenti". Stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, la vicenda potrebbe chiudersi a breve con il pagamento di una multa di 500 euro. Tutto dipenderà dalla scelta del giudice.

Fassino e il furto del profumo? "Video molto equivoco". Rumors clamorosi: come sta per finire

L'autorità giudicante, insomma, potrebbe dichiarare estinto il reato se Fassino pagherà una somma corrispondente alla metà della pena pecuniaria massima stabilita. In un’intervista a Repubblica, l’avvocato Fulvio Gianaria, che ha deciso con Fassino di non affrontare un processo per la sua portata mediatica, ha spiegato: “Il video? È molto equivoco, sembra che ci sia stata una dimenticanza”.