Dl Carceri, Nordio si appella al Colle per l'emergenza in cella

08 agosto 2024

Sono i fuochi prima della pausa estiva. Prima che il centrosinistra si immerga tra ombrelloni e sdraio nella campagna referendaria contro l’autonomia, allestisca banchetti fuori dai lidi e faccia comizi in spiaggia contro «la riforma che divide il Paese» e contro «TeleMeloni». Si prospetta un settembre caldo. Ma intanto ieri il clima si è surriscaldato in Aula alla Camera dove si votava il decreto carceri (è passato con 153 sì, 89 no e 1 astenuto), gli esponenti di Avs hanno esibito cartelli e grida contro i provvedimenti «restrittivi» dell’esecutivo e tutto questo mentre a Palazzo Chigi il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, incontrava la premier Meloni insieme ai sottosegretari Ostellari (Lega), Delmastro (Fdi) e Sisto (Fi) e ai presidenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, la leghista Giulia Bongiorno e il meloniano Ciro Maschio. Un vertice per fare il punto sui prossimi «passi da fare» per affrontare l’emergenza carceri, mai come adesso al centro del dibattito, una «priorità», assicurano dalla maggioranza. (...)

