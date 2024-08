Toti, Toninelli: "Casa o casa circondariale?": le parole che indignano tutti

10 agosto 2024 a

Danilo Toninelli non si smentisce mai: a far discutere adesso un suo commento a un post dell'ex governatore della Liguria Giovanni Toti. Quest'ultimo ha fatto sapere su Facebook di essere rientrato a casa in aereo da Roma. E l'ex ministro dei Trasporti, provando senza successo la strada della simpatia, ha scritto: "Casa casa o casa circondariale? Ma sì dai, non manca molto alla sua elezione in Parlamento così con l'immunità tutto si cancella".

Il suo messaggio ha fatto infuriare tutti. "Un commento indegno a un post del presidente Giovanni Toti che semplicemente rendeva partecipi del suo ritorno a casa da Roma le migliaia di follower che gli stanno facendo sentire una grande vicinanza, soprattutto in questi giorni - hanno sottolineato la Lista Toti e Noi Moderati in una nota -. Preoccupa il silenzio che regna a sinistra su questo vergognoso commento da parte di quelli che spergiurano di non essere affatto forcaioli e di avere ben altro concetto della politica".

Un follower di Toti, invece, ha risposto direttamente a Toninelli scrivendo: "'Gentile' Danilo Toninelli, nonostante il Suo trascorso tra le Istituzioni, non deve esserLe chiaro l’iter della giustizia: che non è preventiva né a sentimento (politico). Se può essere tollerata l’ironia degli stolti, inaccettabile quella impropria di chi (più o MENO immeritatamente) ha fatto addirittura il ministro! Giovanni Toti, ne sono certo, dimostrerà la sua innocenza, altri hanno già ampiamente provato la propria inettitudine!".