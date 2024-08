Daniele Capezzone, lezione olimpica alla sinistra: "Parole sconcertanti alle 3 di pomeriggio"

12 agosto 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i temi che vengono affrontati sui principali quotidiani italiani. Spazio ovviamente alle Olimpiadi che di fatto si sono chiuse ieri sera con la cerimonia che ha passato il testimone a Los Angeles 2028. Ma le polemiche sui Giochi non si placano. E arriva la sinistra ad accenderle ancora una volta. In questo caso, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, ci troviamo davanti a uno scippo dal parte del Pd dell'oro arrivato al collo dell'Italvolley: "Alle tre di pomeriggio di ieri era sconcertante vedere le dichiarazioni di Ruotolo, Bonelli e di diversi esponenti della sinistra che hanno usato la medaglia d'oro delle Olimpiadi delle nostre bravissime ragazze dell'Italvolley per attaccare la destra e Vannacci". Capezzone poi parla anche degli altri temi di giornata, la guerra tra Russia e Ucraina ma anche i dati sulla Giustizia che di fatto segnalano l'eccessivo ricorso alla detenzione preventiva. Qui di seguito la rassegna stampa integrale di Daniele Capezzone.