Gasparri inchioda Massimo Giannini: "Somaro!", lo sfondone del giornalista

"Sbaglia chi fa", dicono. Ma se a sbagliare è una delle penne più note della stampa italiana, l'errore non può passare in sordina. Stiamo parlando della gaffe uscita su Il Venerdì di Repubblica, in cui il giornalista Massimo Giannini scambia l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau per quella di Parigi, Ana Maria Hidalgo Aleu.

A notare per primo l'errore dell’editorialista è stato il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri che in un tweet corregge il giornalista scrivendo: "Ma Massimo Giannini sei così somaro da scrivere su Il venerdì che la Colau, che guidava Barcellona, è il sindaco di Parigi? Si chiama Idalgo!", esclama l'azzurro Gasparri, a corredo dell'articolo di Massimo Giannini, dal titolo "Vacanze patriottiche". E ancora: "Studia! Poi da somaro passi all'insulto del centrodestra. Ma vergognati, ignorante e presuntuoso", commenta ancora il deputato forzista per cui certi "refusi" non possono essere commessi, soprattutto da chi vanta un curriculum di tutto rispetto. Giannini. L'ex direttore della Stampa oltre che a essere stato un conduttore televisivo e radiofonico è anche un saggista e opinionista, spesso invitato in tv. Gasparri in un altro tweet invita poi il cronista a chidere venia per quanto pubblicato. "Ti sei scusato o hai spostato Barcellona in Francia? Passi di flop in flop. Tolto da schermi Rai, poi dalla direzione della Stampa. Sei il Fantozzi di Fantozzi", conlude l'azzurro,

Ecco la frase della discordia scritta da Massimo Giannini nel suo editoriale: "Se ti fai largo tra le pantegane, e riesci a non bere quei sei sette litri di m***a che ha dovuto sputare Greg Paltrinieri, puoi farti una ricca nuotata nella Senna con la sindaca Ada Colau, felicemente sopravvissuta alla escherichia coli".