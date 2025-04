L'aria che tira, "molte difficoltà col 25 aprile": l'attacco di Donatella Di Cesare

"Sobrio è una parola fuori luogo perché si presta a essere interpretata come poi è stata interpretata dall'opposizione - ha spiegato la docente a L'aria che tira -. Siccome sappiamo che questo governo ha molte difficoltà con la data del 25 aprile, è evidente che poi questo termine può essere equivocato. Dobbiamo sempre sottolineare che il 25 aprile è una data fondativa per questo Paese. Si tratta della data della liberazione di questo Paese dal nazifascismo ed è una data del calendario della nostra storia recente, della nostra democrazia, della nostra Repubblica. Non dovrebbe essere una data divisiva".

Ogni anno la stessa storia. Nella settimana che precede il 25 aprile inizia ufficialmente la corsa a chi la spara più grossa contro il centrodestra. Si parte dal campione indiscusso Maurizio Landini, che ancora una volta ha rievocato la famigerata " rivolta sociale ". Poi ci sono i rosso-verdi Bonelli e Fratoianni, che accusano il governo di nostalgie col ventennio. Dulcis in fundo, gli intellettuali delle nostre università. Come la prof. Donatella Di Cesare , che è stata ospite di David Parenzo su La7.

A quel punto, Maurizio Gasparri - presente in studio - non ha resistito. E ha risaposto per le rime alla sua interlocutrice. "Assisto stupito a una discussione sul nulla - ha detto -. La sobrietà si può riferire a tante cose, molte volte queste ricorrenze sono celebrate anche con eventi artistici, culturali, musicali. È una polemica pretestuosa. Le aggressioni agli ebrei uno non le dovrebbe fare neanche se non fosse morto il papa".