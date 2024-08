Bari, "anziano molesto": l'assessora e lo sfregio al Papa, si dimette dopo 24 ore

17 agosto 2024 a

"Non vi sembra arrivato il momento di congedare questo anziano molesto dalle cronache quotidiane e accompagnarlo ai giardinetti per dare il becchime ai passeri? Ah meglio di no, data la tradizione non vorrei rivolgesse piuttosto le sue attenzioni ai bambini": un post agghiacciante quello di Carlotta Nonnis Marzano, che proprio per via di dichiarazioni di questo tipo ha deciso di rinunciare al ruolo di assessora al clima e alla transizione ecologica e all’ambiente del comune di Bari che le era stato conferito solo ieri dal sindaco Vito Leccese. "In queste ore - ha spiegato il primo cittadino - si è scatenata una polemica politica sulle dichiarazioni rese, in passato, su un social network, dalla dottoressa Nonnis Marzano, da me indicata come assessora nella nuova giunta".

"Voglio innanzitutto chiarire che non condivido, nei toni e nei contenuti, i post cui le polemiche si riferiscono ma che, d'altra parte, si tratta pur sempre di libere manifestazioni del pensiero - ha proseguito Leccese -. Sono in contatto con la dottoressa Nonnis Marzano, la quale, consapevole della polemica che si sta sollevando e delle possibili ricadute negative a discapito della serenità di cui ha bisogno per lavorare bene, mi ha comunicato in queste ore di voler rinunciare all'incarico da me conferitole, anche per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso".

La libertà di pensiero e di parola di cui parla Leccese aveva portato la Nonnis Marzano a scrivere post molto forti come quello datato 12 giugno 2024 contro i leader del G7: "Guarda un po' chi c'è al G7, e cosa fanno questi inutili parassiti oltre a progettare nuovi danni per il Pianeta e l'umanità. Lo scorso finesettimana sulla Bari-Brindisi sono sfilate per ore centinaia di auto blu e delle 'forze dell'ordine', ma centinaia, tipo 96 contate fra Savelletri e Bari domenica pomeriggio. Fanno bene a proteggerli, perché in caso contrario ne tornerebbero a casa meno di quelli che sono arrivati".

Nel suo mirino ci è finito anche l'ex presidente degli Usa Donald Trump. Commentando la notizia degli spari contro il tycoon, che è poi riuscito a salvarsi dall'attentato, la Nonnis Marzano aveva scritto: "Ma che peccato". Mentre sulla decisione di dedicare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi aveva scritto: "E se invece di intitolare un aeroporto al simbolo della decadenza italiana per una volta lo dedicassimo a una persona di valore?". A corredo una petizione per dedicarlo all'astrofisica Margherita Hack.

Nelle scorse ore, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs avevano fatto gli auguri proprio alla Nonnis Marzano: "Auguriamo a Vito Leccese e alla nuova giunta un buon lavoro per continuare a costruire una città bella e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Alleanza Verdi e Sinistra ritiene fondamentale la sfida del governo delle città per migliorare la qualità della vita delle persone. Bari è una grande città del mezzogiorno e del Paese e faremo la nostra parte perché questa esperienza di governa ottenga i migliori risultati. Facciamo gli auguri di buon lavoro a Carlotta Nonnis Marzano, neo assessora al clima e alla transizione ecologica e le daremo il massimo sostegno perché il suo impegno è anche il nostro. Saremo presto a Bari insieme per rilanciare e consolidare il progetto di Alleanza Verdi Sinistra".