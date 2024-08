Giorgia Meloni, Repubblica: "Silenzio e depistaggi, dov'è finita?", l'ultimo delirio

23 agosto 2024 a

"Via di notte, poi silenzio e depistaggi. Dove è finita Giorgia Meloni?": il titolo allarmistico è di Repubblica, secondo cui la premier, dopo aver lasciato la masseria pugliese in cui ha trascorso qualche giorno di vacanza la notte di giovedì 22 agosto, avrebbe fatto perdere le sue tracce. Secondo il sito d'informazione, la presidente del Consiglio sarebbe partita ma non si sa per andare dove: "Per 36 ore, nessuno sa o vuole dirlo. Ne parla la politica, si interrogano i ministri, anche i più vicini alla leader. L’ufficio stampa, sollecitato, non risponde o non fornisce dettagli. Meloni è scomparsa dai radar".

Repubblica, poi, elenca addirittura quattro scenari: nel primo Meloni avrebbe raggiunto la sorella in Sardegna; nel secondo sarebbe andata all'Argentario; nel terzo in costiera amalfitana, come promesso a dirigenti locali di FdI; nell'ultimo e quarto scenario si sarebbe imbarcata per l'Albania o la Grecia. Il sito scatena un caso sul nulla. "Leggiamo sui siti dei più importanti quotidiani nazionali che la Presidente del Consiglio dei Ministri è irreperibile da 36 ore - ha commentato Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia Viva in Senato -. Ci sembra impossibile che ciò corrisponda al vero. Chiediamo al Governo di confermare o smentire. E chiediamo di sapere se la Presidente del Consiglio è in territorio italiano o no e nel caso se abbia affidato ad altro ministro le sue deleghe”.