Arianna Meloni si separa. E scatta l'odio social

25 agosto 2024 a

a

a

Ogni estate ha il suo gossip sentimentale. E anche questa ha conquistato il suo: Arianna Meloni e il compagno Francesco Lollobrigida si sono lasciati. In un colloquio con il Foglio, la sorella della premier ha confermato le voci che, da tempo, giravano nell’acquario mediatico: «Sì, è vero, non stiamo più insieme da un po’», ha detto. Lei e il ministro Francesco Lollobrigida si sono separati. «Per Lollo», ha continuato, «mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare cinquecento ore al giorno. (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'articolo integrale di Elisa Calessi