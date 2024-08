Ignazio La Russa, Toninelli fa il bullo sui social: travolto da critiche e insulti

27 agosto 2024 a

Lunedì 26 agosto si è festeggiata la giornata mondiale del cane. Per 24 ore tutti noi abbiamo dedicato un pensiero ai nostri amici a quattro zampe, i più fedeli compagni degli esseri umani. E tra attori, politici e sportivi ci sono state numerose manifestazioni di affetto per i propri animali da compagnia. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto postare sui social un messaggio in onore del suo amico canino. "Oggi nella giornata mondiale del cane festeggiamo i nostri fedeli amici, veri e propri membri della famiglia - ha commentato su Facebook la seconda carica dello Stato -. Ci riempiono di gioia e amore, così come Sciara (il suo pastore tedesco, ndr) con noi ogni giorno. Un abbraccio speciale a tutti i cani - ha poi concluso - che rendono la nostra vita più bella".

Sotto il post di La Russa è comparso però un commento di un personaggio molto noto al mondo della politica. Si tratta niente poco di meno che di Danilo Toninelli, ex ministro del primo governo Conte. "Ha perfettamente ragione, Presidente Ignazio La Russa - ha esordito così l'ex grillino -. I cani sono esseri meravigliosi, fedeli e mai traditori, spesso migliori della maggior parte degli esseri umani. Non ha mai pensato di fare un passo indietro e lasciare il posto al suo cane? Scherzo, dai - ha aggiunto Toninelli -, non se la prenda...".

Il commento di Toninelli al messaggio di La Russa ha letteralmente scatenato gli utenti, che su Facebook hanno sommerso di critiche e insulti l'ex ministro del M5s. "Uno scherzo che comunque si sarebbe potuto risparmiare", scrive Vera. "Non sei tu il cane nella foto? - commenta con ironia Sarah - No tu sei più un barboncino. Scherzo, dai?".