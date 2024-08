Elly Schlein cavalca la bufala di Repubblica: "Gravissimo se il Governo volesse cancellare l'assegno unico"

29 agosto 2024 a

a

a

Elly Schlein cavalca la bufala di Repubblica che ormai da un giorno intero è d'apertura sul sito del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. La segretaria del Pd, conversando con i cronisti a margine della Festa dell'Unità di di Abbadia San Salvatore, ha affermato: "Sarebbe gravissimo se il Governo volesse cancellare l’assegno unico universale, che è stato molto apprezzato dalle famiglie e per cui il Pd si è battuto e intende difendere". E ancora: "Questo governo è settario perché quando una misura, anche se funziona, non porta la loro firma decidono di stravolgere, per poi poter mettere una bandierina", continua. "Sarebbe - ha aggiunto - un guaio vedere minata la dimensione universalistica di uno strumento richiesto dal 91% delle famiglie che ne hanno diritto. Uno strumento che concretamente aiuta le famiglie con figli in un momento in cui c’è bisogno. Al di là della vuota retorica della destra". Poi parla anche delle Regionali: "Siamo a lavoro per costruire una coalizione vincente per le elezioni in Liguria che, come sapete, va al voto dopo le dimissioni di Giovanni Toti", ha proseguito.

"Siamo a lavoro anche in Emilia Romagna dove abbiamo costruito una bella coalizione intorno a Michele De Pascale, che è già in campagna elettorale - ha detto ancora il segretario dem-. Recentemente abbiamo chiuso una bella coalizione attorno alla sindaca di Assisi, che si è candidata e la ringrazio per la sua preziosa disponibilità. Il segno della sua qualità è che tutte le forze alternative alle destre gli hanno chiesto insieme di correre da candidata dell’Umbria. Sto parlando di Stefania Proietti". Su un’eventuale ricandidatura di Eugenio Giani in Toscana "la situazione è prematura", ha concluso.