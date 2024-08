Cdm, i leader del Centrodestra: "Ora giù le tasse"

Salvatore Dama 31 agosto 2024 a

a

a

Le incomprensioni estive sono alle spalle. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si incontrano per un vertice chiarificatore, dopo le polemiche di agosto. Si riparte dal programma, senza deviazioni. «I leader hanno rinnovato il patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell’azione di governo», si legge nella nota diffusa al termine del vertice di maggioranza. Quello dell’esecutivo, dopo quasi due annidi lavoro, è «un bilancio positivo» e lo confermano «dati macroeconomici incoraggianti, a partire dal buon andamento della crescita dell’occupazione». Nel corso dell’incontro è stata ribadita «l’unità della coalizione» e l’urgenza di «continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura» per portare a termine «le riforme messe in cantiere» e per «attuare il programma votato dai cittadini». Tra le priorità della legge di bilancio «la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani famiglie e natalità, oltre a interventi perle imprese che assumono». Nella nota c’è anche spazio per la politica estera. Dove si sottolinea la «totale sintonia» su tutti i dossier. L’Italia ha ritrovato «autorevolezza e affidabilità» nello scenario globale, come dimostra «il successo della presidenza italiana del G7». Nella maggioranza «è condivisa» la linea sulla crisi in Medio Oriente e sulla guerra in Ucraina. (...)