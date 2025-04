La volta buona, la moglie di Stefano D'Orazio in lacrime: strazio su Rai 1

A La volta buona, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, è l'ora della dolcezza e delle lacrime. In studio c'è Tiziana Giardoni, la moglie del compianto Stefano D'Orazio. L'indimenticabile, amatissimo batterista dei Pooh è scomparso nell'autunno del 2020, stroncato dal Covid. Una doccia fredda drammatica per tutto il mondo della musica, a cominciare dagli amici di una vita, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli. Ma soprattutto per la compagna, che solo una manciata di anni fa aveva coronato il suo sogno sposandolo. "Lui non si voleva sposare", le ricorda la conduttrice. "No, assolutamente! Non si era mai sposato e devo dire che è riuscito a farlo e a chiedermelo in una maniera incredibile, plateale. Mi ha regalato un po' un sogno, una favola. Lo abbiamo fatto con una consapevolezza incredibile, quella di avere un amore speciale come il nostro".

La proposta infatti era arrivata in un modo unico. La Giardoni balbetta emozionata: "Me lo ha chiesto in tv. Lui dopo tanto tempo... io cercavo in tutti i modi di convincerlo, 'dopo tutti questi anni di convivenza potremmo anche giungere a questa decisione finalmente', e lui niente, svicolava sempre. Io a un certo punto ho smesso, era talmente forte l'amore per lui che ho detto 'pazienza, va bene così'. Un giorno insisteva nel farmi vedere questa trasmissione che avrebbero fatto i Pooh di lì a poco, uno ospitata su Rai 1, nel periodo del cinquantennale, nel 2016. C'erano Carlo Conti e Vanessa Incontrada che facevano le domande di rito a tutti quanti".

