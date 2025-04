Che tempo che fa, Belen Rodriguez: raptus "passionale" da Fazio, tutti di sasso

Il conduttore di Affari Tuoi non è solo l'ex marito di Belen, ma anche amico e collega di Paolantoni. "Belen ex di Stefano che balla il tango col maestro Paolantoni amico carissimo di Stefano. E martedì prossimo Emma ex di Stefano che parteciperà come concorrente a 'Stasera tutto è possibile' il programma condotto da Stefano: è anche questo il metaverso?", scrive un utente di X ironizzando.

Belen Rodriguez protagonista assoluta di Che Tempo Che Fa. Tra battute e confessioni, la showgirl si è resa protagonista di un siparietto con Francesco Paolantoni . I due si sono cimentati in un ballo, un tango. A ballo concluso, il comico ha chiosato con un "senza preparazione". Eppure, al di là della performance, in molti si sono chiesti cosa potesse pensare Stefano De Martino .

La stessa showgirl, single dopo 20 anni di relazioni ininterrotte, ha scherzato sul suo nuovo status sentimentale: "Belen senza fidanzato non esiste. Però sto molto bene, devo dire". E non ha risparmiato ironia nemmeno su un possibile "cambio di sponda": "Se succede, lo dico a te, Fazio. In segreto".