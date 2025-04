FdI inchioda Giuseppe Conte: "Ecco quante facce ha"

Sono lontani i tempi in cui Giuseppe Conte si spendeva per la difesa. Ora il leader del Movimento 5 Stelle veste i panni del pacifista. "Il nostro messaggio arriva forte: no a questo piano di riarmo, non stravolgiamo i valori, il modello sociale che abbiamo realizzato in tanti anni di faticosa costruzione dell'edificio europeo. Un modello sociale inclusivo, di contrasto alle disuguaglianze, che non ha nulla a che vedere con l'economia di guerra a cui ci stanno portando. Questo è il messaggio che si leva forte oggi da questa piazza".

Queste le parole del Cinque Stelle pronunciate dal palco della manifestazione da lui organizzata a Roma. Parole che stridono con i fatti. Sì, perché quando era presidente del Consiglio Conte ha sottoscritto - sotto gli occhi di Donald Trump - l'impegno dell'Italia a destinare il 2 per cento del Pil in spese per armi e difesa. E lo fece per ben due volte. L'occasione? Due vertici Nato, in cui Conte siglò la dichiarazione finale dei Paesi dell'Alleanza Atlantica nella quale i partner (Italia compresa) si impegnavano a raggiungere l'obiettivo del 2 per cento appunto. A riguardo, lo stesso Conte aveva giustificato il suo repentino cambiamento: "Il M5s ha una chiara collocazione euroatlantica e io stesso ho più volte ribadito che gli impegni assunti in sede Nato molti anni fa vanno rispettati: chi insinua il contrario è in malafede. La sofferenza degli ultimi anni, però, non va ignorata: chiedere uno sforzo finanziario di 10-15 miliardi in poco meno di due anni al nostro bilancio significa distrarre risorse dagli obiettivi, questi sì prioritari, della transizione energetica e del welfare sociale".