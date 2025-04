Vino, orgoglio-tricolore: la mossa di Lollobrigida

La svolta patriottica del governo Meloni si vede anche dalle piccole cose. A Verona sta andando in scena la Fiera, dove il vino è il protagonista indiscusso. Oltre a giornalisti, curiosi e consumatori, ci sono anche sottosegretari, presidenti di Regione, quattro ministri e amministratori locali. Tutti chiamati ad alzare la voce e vincere le paure e la drammatica crisi dei consumi.

Il primo giorno di Vinitaly si è svolto all'insegna delle grandi famiglie del vino italiano: mille domande sulla stagione dei dazi e l’incredibile attenzione planetaria nei confronti dell’Italia del vino e dell’agroalimentare. Il ministro Francesco Lollobrigida, però, ha voluto porre l'accento sul gap culturale che ancora ci distanzia dai cugini francesi, bravi a far studiare il vino persino nelle scuole. E, per questo motivo, ha annunciato una novità curiosa: la comparsa del Tricolore sulle bottiglie DOCG prodotte nel nostro Paese. Il governo infatti considera una priorità l’investimento sulla filiera vitivinicola, dazi o non dazi, crisi o non crisi.