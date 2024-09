Giorgia Meloni, dai dati Istat colpo da ko per Conte: "Finita l'era dei bonus e dei soldi dall finestra"

02 settembre 2024 a

"L’Italia sta crescendo più di altre Nazioni europee, nonostante il rallentamento dell’economia mondiale e la delicata situazione internazionale. I dati macroeconomici – dal Pil all'occupazione, dall'export agli investimenti - sono positivi e rappresentano un segnale di grande fiducia. Proprio in questi giorni arriva il dato Istat del tasso di disoccupazione più basso dal 2008: 6,5%". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui suoi profili social l'ultimo rapporto fornito dall'Istat, ribadendo quanto affermato venerdì nel corso del primo Cdm dopo la pausa estive.

"Le scelte serie che abbiamo fatto - ha proseguito il premier nel post su X -, insieme alla centralità e all’autorevolezza dimostrata a livello internazionale, stanno contribuendo al buon andamento della nostra economia. Adesso - ha poi aggiunto - è fondamentale rafforzare e consolidare il quadro economico con le scelte che faremo nella prossima manovra economica, ispirata al buon senso e alla serietà".

Poi la stoccata a quanto è stato fatto dai governi passati, in particolare a quello giallorosso. "La stagione dei soldi gettati dalla finestra e dei bonus è finita e non tornerà fin quando ci saremo noi al governo - ha spiegato Meloni -. Tutte le risorse disponibili devono continuare a essere concentrate nel sostegno alle imprese che assumono e che creano posti di lavoro e - ha concluso - per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie e dei lavoratori".