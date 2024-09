Paolo Del Debbio, il ritorno col botto: "Chi intervista a 4 di sera"

02 settembre 2024 a

Raddoppia gli impegni in tv, Paolo Del Debbio, e la sua stagione a Mediaset ricomincia con il botto. Questa sera su Rete 4 parte 4 di Sera, condotto per tutta l'estate da Roberto Poletti e Francesca Barra. Ora il testimone passa proprio al giornalista-filosofo, stimatissimo ai piani alti di Cologno Monzese, che bagna il debutto con una intervista alla premier Giorgia Meloni. Meglio di così, insomma, non si potrebbe.

4 di sera andrà a occupare lo spazio dell'access prime time che la scorsa stagione era stato affidato per qualche mese a Bianca Berlinguer con Prima di domani. Secondo un nota del programma, nel corseo della serata verranno approfonditi tutti i fatti salienti della giornata, con collegamenti dalle piazze italiane per conoscere il punto di vista dei cittadini. Fra gli ospiti anche Elisabetta Gualmini e Maurizio Belpietro. Anche il ricorso alla piazza, oltre all'esperienza maturata a Dritto e rovescio, altro punto fisso del palinsesto di Rete 4 (confermatissimo in prima serata giovedì) ha fatto guadagnare a Del Debbio un prestigioso paragone, quello con Gianfranco Funari, antesignano dell'informazione popolar-populista in tv tra anni Ottanta e Duemila. Un confronto decisamente impegnativo.

Lunedì 2 settembre segna l'esordio anche di 5 programmi Videonews. "Su Canale 5 - si legge nella nota -, nuove stagioni di: Mattino Cinque News condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il contenitore della mattina è in onda dal lunedì al venerdì alle 8.45. Pomeriggio Cinque, in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00. Alla guida, per il secondo anno consecutivo, Myrta Merlino.Su Rete 4: torna Mattino 4, con Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dal lunedì al venerdì alle 10.55.Alle ore 15.30 Giuseppe Brindisi torna al timone di Diario del giorno, in onda dal lunedì al venerdì. Detto di Dritto e rovescio, (da giovedì 12 settembre), stasera in prima serata, alle 21.20, torna anche Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro che apre la stagione con un'intervista all'ex governatore della Regione Liguria Giovanni Toti".