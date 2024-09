Cernobbio, la platea contro Fontana: "Basta gossip!", un caso durante l'intervista alla Meloni

07 settembre 2024 a

Certo, è il caso del giorno. Anzi, delle ultime due settimane. Certo, il caso ha innegabili risvolti politici. Ma stringi stringi, si tratta di gossip. Ovviamente il riferimento è alla vicenda Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia, culminata (per ora) nelle dimissioni del titolare del dicastero della Cultura piovute nel pomeriggio di venerdì 7 settembre. Un passo indietro al quale l'ex direttore del Tg2 non ha potuto sottrarsi dopo le ultime evoluzioni e gli ultimi minacciosi messaggi consegnati a stampa, tv e rete dall'influencer 41enne di Pompei.

E il "caso del giorno" si è presentato anche a Cernobbio, dove si sta svolgendo il Workshop Ambrosetti e dove oggi, sabato 7 settembre, è presente anche il premier, Giorgia Meloni. La leader FdI era intervistata da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, il quale inizialmente ha dedicato molto spazio al caso Sangiuliano-Boccia. Forse troppo spazio, tanto che dalla platea di Cernobbio, composta da imprenditori e top-manager, si sono levate voci di disappunto.

All'ennesima domanda di Fontana sul pruriginoso caso, ecco che in molti tra la platea di Villa d'Este hanno iniziato a urlare: "Basta!". Una protesta vigorosa, che è stata poi commentata da Emma Marcegaglia, ad e presidente di Marcegalgia Holdrin al termine dell'incontro con Meloni: "La platea voleva sentire parlare di green deal, di geopolitica, di problemi italiani e di come affrontare i temi generali. E quindi alla seconda domanda c'è stato un basta", ha chiosato l'ex presidente di Confindustria.

Per inciso, Meloni non si è affatto sottratta alle domande sulla vicenda Boccia-Sangiuliano, ringraziando il ministro dimissionario per il lavoro fatto. Dunque, una frase tagliente: "Non lo dico sul caso specifico ma per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l’ho guardata io: la mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona", ha concluso Meloni. E chi ha orecchie per intendere, intenda...