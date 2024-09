Nightjet, Matteo Salvini: "Questo è il green deal, la cura del ferro e non il dirigismo ecologico"

10 settembre 2024 a

Alla stazione Tiburtina di Roma, oggi martedì 10 settembre, è stato presentato il Nightjet, il nuovo treno notturno che collegherà Roma con Vienna e Monaco di Baviera. All'inaugurazione presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'ad di Fs, Antonio Donnarumma, all'ad di Trenitalia, Luigi Corradi e all'ambasciatore austriaco in Italia, Martin Eichtinger.

Una rivoluzione su rotaia, quella del Nightjet, accolta con entusiasmo da Salvini: "Cementiamo un rinnovato sodalizio, una rinnovata amicizia tra Italia e Austria che magari viaggerà sui binari meglio di quanto non faccia su gomma al Brennero. Questo è il green deal, la cura del ferro e non il dirigismo ideologico che mette al bando le auto a benzina dal 2035, quello è un suicidio industriale", ha aggiunto il leader della Lega. Uno schiaffo all'Europa dell'elettrico e al fanatismo ambientalista: parole, quelle di Salvini, che definiscono in modo netto il percorso che il vicepremier vuole seguire.

Con il nuovo treno Nightjet, il collegamento Euronight parte ogni giorno da Roma Tiburtina alle 17.25 con fermate a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Villaco, Klagenfurt, Leoben, Bruck an der Mur e arrivo a Vienna alle 9.04 del giorno successivo. A Villaco, parte del treno prosegue per Monaco di Baviera, arrivando a destinazione alle 9.22 del mattino.

In direzione opposta, il Nighjet parte da Monaco di Baviera alle 20.10 e da Vienna alle 19.18. Si ricongiunge a Villaco all'1.03 per poi proseguire verso Roma con fermate a Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella. L'arrivo a Tiburtina è alle 11.05. Il Nightjet di ultima generazione è composto da due sezioni, una da e per Vienna e l'altra da e per Monaco di Baviera, di sette carrozze ciascuna. Ha una capacità totale di 500 posti.

A bordo, i passeggeri hanno a disposizione alcuni servizi tra cui minibar, Wi-Fi gratuito con accesso al portale di bordo ÖBB Railnet Night e un moderno sistema di informazione. Le carrozze sono dotate di display con diverse funzioni, come il controllo delle luci o le chiamate al personale di bordo, oltre ai sistemi di videosorveglianza e di accesso elettronico per garantire ancora più sicurezza a bordo.

Con i nuovi collegamenti Nightjet diretti da Roma a Vienna e Monaco si consolida l'offerta di Trenitalia verso l'Austria e la Germania che si completa con i collegamenti Eurocity Italia-Svizzera, effettuati in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere e dal collegamento Milano-Zurigo-Francoforte effettuato in cooperazione con Deutsche Bahn. Si rafforza ulteriormente così la presenza in Europa del Gruppo Fs che, con Trenitalia opera in Francia con Trenitalia France, in Gran Bretagna con Trenitalia UK, in Germania con Netinera, in Grecia con Hellenic Train e in Spagna con iryo. Inoltre, è presente nei Paesi Bassi con Qbuzz, la società olandese di servizi del trasporto pubblico locale.