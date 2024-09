Occupazioni, ecco la legge anti-Salis: "Fino a 7 anni di carcere"

11 settembre 2024 a

a

a

Fino a 7 anni di carcere per le occupazioni abusive di immobili altrui: lo prevede l'articolo 10 del ddl sicurezza a cui l'aula della Camera ha dato il via libera nelle ultime ore. L'articolo in questione dispone "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui". In particolare, viene aggiunto l’articolo 634-bis al codice penale (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). Una legge anti-Salis, insomma, un pacchetto di norme contro le occupazioni abusive sostenute e in passato praticate prorpio da Ilaria Salis, oggi eurodeputata tra le file di Avs.

L’articolo approvato recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".

Il via libera di questo provvedimento è stato giudicato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti come "un altro passo in avanti a difesa del diritto alla proprietà minacciato dalle occupazioni abusive". Foti, poi, ha aggiunto: "Nonostante le ostilità delle sinistre, con Salis paladina delle occupazioni, il governo Meloni mette al centro la sicurezza dei cittadini e il bene per loro più caro: la casa. La norma, che sanziona il deprecabile comportamento di chi illegalmente occupa abitazioni altrui con il carcere da due a sette anni, introduce anche l'art. 321 bis nel codice di procedura penale che stabilisce un procedimento d'urgenza finalizzato a consentire alle forze di polizia di poter liberare con celerità gli immobili e di restituirli agli aventi diritto. I cittadini devono sapere che lo Stato è dalle loro parte, a tutela soprattutto dei soggetti più deboli".