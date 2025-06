Djokovic "minaccia" Sinner: "L'unica cosa che ho in mente ora"

Alla fine aveva ragione Adriano Panatta : sarà pure un "vecchietto". Nole Djokovic, ma l'ex numero 1 del tennis mondiale ad abdicare non ci pensa nemmeno. E anzi, rilancia nel modo più clamoroso: "L'unica cosa che ho in mente in questo momento, e l'unica cosa che mi motiva, sono le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles", ha rivelato il 37enne di Belgrado nel corso di una intervista al podcast serbo (Ne)uspjeh prvaka come riportato anche dal Daily Mirror.

"Soprattutto, per me, si tratta di amore e passione per lo sport", ha dichiarato. "Amo il tennis e mi piace ancora prendere in mano una racchetta. Il bambino che è in me e che si è innamorato del tennis è ancora lì e sento ancora quel legame", ha detto Djokovic. "Se non avessi quella passione e quella voglia di competere, non continuerei, ma mi piace ancora scendere in campo e vincere con una racchetta in mano. Quel fuoco è ancora dentro di me", ha concluso Djokovic. Alcaraz, Sinner e il baby fenomeno Joao Fonseca sono avvisati.