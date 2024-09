Piazzapulita, il sondaggio Mannheimer travolge Schlein: "Il 63% degli elettori del Pd"

13 settembre 2024 a

"Cosa pensa l'elettorato di tutta l'opposizione della questione Renzi". Corrado Formigli ospita Elly Schlein a Piazzapulita, per la prima puntata stagionale del talk di La7. E i motivi di imbarazzo per la segretaria del Pd sono molteplici.

La spaccatura con Giuseppe Conte sul giudizio riguardo a Trump, per esempio. Ma pure una questione di vitale importanza sul fronte interno, la tenuta del (molto presunto e teorico) campo largo con il rientro nel centrosinistra di Italia Viva.

"A Renzi non lo vogliono - spiega il sondaggista Renato Mannheimer -. Il 64%, nel Pd in particolare il 63%, tantissimi, all'idea di Renzi non lo vogliono. Neanche nel Terzo Polo: se metti insieme Azione, +Europa e Italia Viva il 45% dice di sì, ma c'è un 35% di no. Se fai la somma in Italia, il 54% non vuole Renzi, c'è una bocciatura popolare. Non entro nella politica, ma Renzi non sfonda nella popolarità".

"Perché, secondo lei? - domanda Formigli alla Schlein, imbarazzatissima - C'è un macigno su questa vicenda, quasi da psicanalizzare". "Beh, tante cose sono cambiate - replica la segretaria -, è questo è un buon segno altrimenti io non sarei qua. Di certo non c'è un buon ricordo di quella stagione, di un Pd le cui scelte hanno prodotto fatture con il mondo del lavoro, della scuola, dell'accoglienza. Io sono qui a cercare di ricucire".