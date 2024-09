Marina Berlusconi ha incontrato Mario Draghi: presente anche Gianni Letta

13 settembre 2024 a

L'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto apprende l'Ansa, lo scorso mercoledì 11 settembre, è stato ospite di Marina Berlusconi nella sua abitazione milanese. L'ex premier, che soltanto due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa, è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio. Poco dopo è stato visto uscire anche Gianni Letta.

"L'Europa per ora non funziona. Siamo circa 500milioni di persone con una grande storia, ma un futuro incerto - ha spiegato il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri a Coffe Break su La7 - Gli indiani sono un miliardo e mezzo e hanno superato, come popolazione, i cinesi che sono altrettanto numerosi. Io stimo Draghi, il piano presentato a Bruxelles da 800miliardi può essere rinunciato facilmente. Ma poi? I tedeschi, difatti, non sono rimasti soddisfatti. Io comunque quel piano lo sottoscrivo perché è importante investire per creare lavoro, avere un ambiente più pulito, una tecnologia più avanzata. Un piano quasi keynesiano - ha poi aggiunto -, che non sia basato solo sui profitti delle imprese".

"Ma il vero tema è: l'Europa vuole fare questo salto? Sotto il punto di vista quantitativo - ha ricordato Gasparri -, abbiamo un sud del Pianeta che cresce demograficamente sempre di più, ma che poi si sposta verso nord per disperazione o per fame. Quindi il punto è che l'Europa si deve far carico di un progetto ragionevole e - ha poi concluso - lo deve fare mettendo insieme tutte le forze".