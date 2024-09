Maria Rosaria Boccia, l'ultima sfida sui social: "Il triangolo, Vaff... cosa ho cantato?"

15 settembre 2024 a

a

a

Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita». Con questa frase, attribuita a San Francesco, Maria Rosaria Boccia, torna all’attacco. L’imprenditrice di Pompei, protagonista della vicenda che ha travolto l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, costringendolo alle dimissioni, ha inserito la citazione in una delle nuove storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Post che ha uno scopo ben preciso: lasciare intendere di aver visitato l’eremo francescano di Greccio, nel Reatino. Non un luogo qualsiasi, ma lo stesso santuario che Sangiuliano visitò con la moglie nei giorni delle rivelazioni della “consigliera mancata” e le smentite del dicastero puntualmente disattese.

All’epoca, l’ex ministro aveva ammesso di aver avuto una relazione con Boccia in un intervento al Tg1. E ora si è dimesso, lasciando il posto ad Alessandro Giuli.

Epperò la donna non sembra aver terminato le sue frecciate. Ieri mattina infatti Boccia ha ripreso a pubblicare post dal suo profilo di Instagram, che in pochi giorni da 24 mila follower ne ha raggiunti oltre 136 mila. Foto e video girati, sembrerebbe, proprio dall’eremo visitato pochi giorni prima dal ministro della Cultura con la moglie Federica Corsini. Dopo un video del panorama, su Instagram compare una foto di Boccia che entra nella grotta affrescata dai pittori della scuola di Giotto. Poi il dettaglio di un particolare: l’immagine che raffigura un frate francescano chiedere «Silenzio». Anche in questo caso sarebbe la stessa grotta, all’interno del refettorio, dove l’ex ministro si sarebbe soffermato con la moglie, come raccontato dal frate guardiano del santuario. Tra le immagini, altrettanto criptiche, una storia dallo sfondo nero dove si legge «Ordine di Scuderia», con l’hashtag «#Brothers» in basso. Le ultime storie social di Maria Rosaria Boccia seguono di qualche giorno il retroscena, raccontato dal Corriere, della visita del Santuario di Greccio da parte di Sangiuliano, in compagnia della moglie («Lui è andato in ritiro spirituale a Greccio. E la moglie lo ha raggiunto per recuperare il matrimonio»). Allora l’ex ministro aveva già interrotto la «relazione affettiva», come l’aveva definita al Tg1, con la collaboratrice e probabilmente stava tentando di salvare il rapporto con Federica Corsini. Sangiuliano ha più volte ripetuto, al momento delle dimissioni, di voler stare vicino alla moglie e di preferirla al governo.