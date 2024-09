Ursula, "la spagnola inquietante e il pessimo Dombrovskis": una squadra con "punte pericolosissime"

18 settembre 2024 a

"L'Italia ha avuto una delle vicepresidente esecutive della Commissione Ue, dentro una squadra che resta di basso profilo e con punte basse pericolosissime". Il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi, riflette sulla nomina di Raffaele Fitto e getta uno sguardo sui commissari di Ursula Von der Leyen.

"La inquietante spagnola alle Transizioni, il solito pessimo Dombrovskis che ha un portafoglio significativo. Ma anche Fitto è tra i vicepresidenti esecutivi e questo segna un innegabile successo politico per Giorgia Meloni. Ricordate tutta la storia 'ehhhh, ha votato no e quindi l'Italia sarà isolata'? Tesi smentita, e Libero ricorda nomi e cognomi degli 'eurorosiconi' e quello che dicevano ai tempi del voto su Ursula". E intanto su Repubblica si segnala il titolo "vince Ursula", con cinque pagine di paura.

Sul fronte interno tiene ancora banco la guerra tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo e l'implosione di Azione, con Carfagna, Gelmini e Versace che lasciano il partito per non finire nel campo largo.

"La solitudine di Calenda ci può strappare un sorriso - chiosa Capezzone - ma non è che le Tre Grazie siano questi fenomeni. Oggi i giornali ci dicono peraltro che avranno un percorso, ora si iscrivono al Misto poi forse andranno con Lupi in Noi Moderati. Ecco insomma, non è una vicenda appassionante".

Decisamente più interessante, prosegue Capezzone, "è il colpaccio dell'intelligence israeliana. Si dice: 'Usate l'intelligence e non la guerra. Eh, l'hanno usata e l'hanno usata benissimo, quelli di Hezbollah erano passati ai cercapersone perché intercettati telefonicamente. E ora attraverso una operazione complicatissima questi oggetti sono esplosi provocando 8 morti e moltissimi feriti. Una clamorosa umiliazione per Hezbollah, ma c'è una parte dei giornali italiani che soffre. E' evidente: per ogni giornata negativa per i terroristi islamici c'è una sofferenza in alcune redazioni italiane".