È sempre Cartabianca, Fratoianni contro Salvini: "Non può farlo", Molinari lo gela

"La politica non può violare la legge e la procura di Palermo sostiene che la scelta di Salvini ha violato delle norme": il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, lo ha detto nello studio di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4. Al centro del dibattito la richiesta del pm di Palermo di sei anni di carcere per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. L'accusa nei suoi confronti è quella di aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms nel 2019.

Dopo la requisitoria del pm e la successiva richiesta di condanna per Salvini, la sinistra si è scatenata puntando il dito contro il vicepremier e leader leghista. Tra questi, ovviamente, Fratoianni. Che dalla Berlinguer ha addirittura provato a dare lezioni: "Quando si salva qualcuno bisogna portarlo nel porto più vicino e più sicuro". Diversa l'opinione del centrodestra. Secondo Riccardo Molinari, deputato della Lega, anche lui ospite del talk di Rete 4, quello che stanno facendo a Salvini "è un processo politico". Una convinzione anche dell'avvocato del ministro, Giulia Bongiorno, secondo cui sul banco degli imputati non c'è Salvini ma una linea politica, quella del governo giallo-verde presieduto da Giuseppe Conte nel 2019.